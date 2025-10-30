Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпин закончилась провалом для Вашингтона.

Такое мнение высказала редакция BBC.

По оценке издания, американский президент пошел на уступки Китаю, снизив пошлины до 47%, но при этом не решил вопросы, ради которых начинал торговую войну с КНР.

"Трамп начинал торговую войну с Китаем в апреле с позиций силы и требовал капитуляции. Прошло девять месяцев, и вот он уже сам идёт на уступки ради хрупкого перемирия. Трамп согласился отменить карательные меры, которыми собирался добиться уступок от Китая, тогда как Си снимет лишь ответные угрозы — и то временно, на год. Ещё полгода назад Трамп рассчитывал, что пошлины выровняют дисбаланс в торговле с Китаем, а ограничения на поставки продвинутых чипов сдержат технологическое развитие главного экономического и военного конкурента США. Ни один из фундаментальных вопросов, ради которых Трамп затеял торговую войну, на сегодняшней встрече решён не был. Китай просто поднял ставки до неё: ограничил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, без которых остановятся западные автозаводы и оборонка. А заодно прекратил покупать в США соевые бобы, чем поставил фермеров на грань разорения", - пишет издание и добавляет, что итоги встречи - "хорошие новости для России и плохие для Украины".

Ранее мы сообщали, что на встрече в Южной Корее Трамп и Си Цзиньпин договорились о совместной работе над завершением войны в Украине.

Напомним, накануне встречи глава Белого дома заявил о возобновлении ядерных испытаний в США.