Президент США Дональд Трамп не встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава Белого дома сообщил, что не удалось согласовать встречу с северокорейским лидером в ходе азиатского турне.

В то же время в беседе с журналистами на борту Air Force One президент США заявил, что рассчитывает вернуться в регион для встречи с Ким Чен Ыном "в ближайшем будущем".

Он также выразил убеждение, что лидер Северной Кореи заинтересован в этой встрече.

Накануне президент США публично говорил, что хочет встретиться с лидером КНДР.

На встрече с президентом Южной Кореи Трамп, отмечая давнюю напряженность между севером и югом Корейского полуострова, заявил: "Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить".

Напомним, на завтра у Трампа запланирована встреча с Си Цзиньпином. Прилетев в Южную Корею, президент США снова заявил, что закончит войну России с Украиной.

Как встреча Трампа и Си Цзиньпина повлияет на войну в Украине, мы анализировали в отдельном материале.

