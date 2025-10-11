В Северной Корее на параде представили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которая может нести несколько ядерных боеголовок и бить, как заявляет Пхеньян, на расстояние до 15 тысяч километров.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По мнению издания, таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын демонстрирует единство антизападной коалиции вместе с присутствовавшим на параде председателем Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и премьером КНР Ли Цяном.

Новая ракета "Хвасон-20" может нанести удар по США, а кроме неё на параде было представлено много новой техники, включая БПЛА, танки и ракетные установки.

"Хотя считается, что ракета все еще находится в стадии разработки, она может стать для Кима более мощным средством сдерживания и дать ему больше рычагов влияния на любых переговорах, поскольку в радиусе действия находится материковая часть США, а твердотопливный двигатель позволяет быстрее ее развертывать и затрудняет обнаружение" - пишет WSJ.

В статье также отмечается, что на площади шествие войск возглавлял северокорейский командир, воевавший в Курской области в России.

Ранее в КНДР состоялись испытания новых беспилотников, разработанных в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники.

Напомним, в сентябре в Пекине прошёл военный парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. На параде Китай продемонстрировал полный комплекс стратегических систем, составляющих ядерную триаду — наземную, морскую и воздушную компоненты. Впервые публично на одном мероприятии вместе появились председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.