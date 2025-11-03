Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - "умные, жесткие и сильные лидеры, с которыми нельзя играть".

Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу CBS News.

На вопрос, с кем сложнее иметь дело, Трамп ответил, что "оба сложные, оба умные".

"Послушайте, они оба очень сильные лидеры. Это люди, с которыми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьёзно. Они не приходят и не говорят: "О, какой прекрасный день! Посмотрите, как красиво светит солнце! Как же приятно". Нет, это серьёзные люди. Это люди - жёсткие, умные лидеры", - заявил президент США.

Напомним, с Путиным Трамп встречался в августе на Аляске, а с Си - на прошлой неделе в Южной Корее. По итогам обеих встреч Трамп, как пишут СМИ, не достиг желаемого результата.

Также агентство Bloomberg писало, что президент США во время встречи с лидером КНР не обсуждал вопрос о российской нефти, поставив под вопрос перспективы усиления санкционного давления на Россию. По мнению Bloomberg, отказ даже затронуть вопрос российской нефти на встрече с Си показывает, что приоритетом Трампа стало восстановление стабильных отношений с Китаем.