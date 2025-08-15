Президент США Дональд Трамп встретился с главой РФ Владимиром Путиным на американской военной базе в Анкоридже, (Аляска).

Фото высадки и приветствия двух лидеров публикуют политические телеграм-каналы.

В небе в честь события пролетел американский малозаметный стратегический бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей "пятого поколения" F-22.

После выхода глав государство из самолётов Путин подошёл к Трампу, стоящему на красной дорожке, где они пожали руки, обменявшись парой шуток. После оба президента прошли к автомобилю.

В первые минуты встречи журналистка прокричала на английском языке вопрос: "Президент Путин, вы перестанете убивать гражданских?"

Глава РФ жестом показал, что не слышит вопросы. После этого Трамп пригласил российского лидера идти к автомобилю и жестом призвал журналистов прекратить задавать вопросы.

Первая встреча двух президентов тет-а-тет началась в "Кадиллаке" Трампа. В нём политики уехали на военную базу, где будут проходить дальнейшие обсуждения.

В помещении для переговоров рядом Путиным сели Лавров и Ушаков, возле Трампа – Рубио и Уиткофф. После фотографирования прессу попросили уйти. Заявлений для журналистов ещё не было.

В конференц-зале, где после переговоров предполагается выступление Путина и Трампа размещена надпись: "В стремлении к миру". Там уже стоят две трибуны, а также флаги Соединённых Штатов и России.

Такой же лозунг нанесён на стену помещения, откуда Белый дом опубликовал первое официальное фото двух лидеров. Это может говорить о том, что определённые договорённости уже достигнуты, и Путин с Трампом их сегодня утвердят.

Перед встречей в Анкоридже 15 августа 2025 года последняя личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина проходила в Хельсинки 16 июля 2018 года. Они также виделись на встрече G20 в Осаке, которая прошла в июне 2019 года, но там лидеры встретились на полях саммита: Путин и Трамп обменялись шутками на тему вмешательства в выборы. Это первое рукопожатие президентов США и РФ за шесть лет.

