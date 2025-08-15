Ту-214. Иллюстративное фото – russianplanes.net

Российский Ту-214ПУ, на борту которого на встречу с президентом США Дональдом Трампом должен был лететь глава РФ Владимир Путин, вошёл в воздушное пространство США

Это следует из данных онлайн-сервиса трекинга воздушных судов Flight Radar24.

В прямом эфире за полётом Ту-214ПУ следят почти 70 тысяч человек.

Карта перемещений на flightradar24.com

 

Когда самолёт Путина зашёл на посадку на Аляске, полёт отслеживали уже 163 тысячи человек в реальном времени.

Карта перемещений (2) на flightradar24.com

 

Самолёт Путина приземлился в Анкоридже, где пройдут его переговоры с Трампом.

К этому моменту число пользователей, следящих за перемещением главы РФ достигло полмиллиона.

Карта перемещений (3) на flightradar24.com

При этом, как выяснилось, Путина на Аляске всё ещё нет, сообщают российские журналисты из президентского пула.

По их информации, в Анкоридж прибыл "один из передовых самолётов", в котором не было главы РФ.

На встречу вместе с Путиным отправятся Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

Со стороны США на встрече будут присутствовать: Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стивен Уиткофф, Скотт Бессант.

