Российский Ту-214ПУ, на борту которого на встречу с президентом США Дональдом Трампом должен был лететь глава РФ Владимир Путин, вошёл в воздушное пространство США

Это следует из данных онлайн-сервиса трекинга воздушных судов Flight Radar24.

В прямом эфире за полётом Ту-214ПУ следят почти 70 тысяч человек.

Когда самолёт Путина зашёл на посадку на Аляске, полёт отслеживали уже 163 тысячи человек в реальном времени.

Самолёт Путина приземлился в Анкоридже, где пройдут его переговоры с Трампом.

К этому моменту число пользователей, следящих за перемещением главы РФ достигло полмиллиона.

При этом, как выяснилось, Путина на Аляске всё ещё нет, сообщают российские журналисты из президентского пула.

По их информации, в Анкоридж прибыл "один из передовых самолётов", в котором не было главы РФ.

Ранее были названы точное время и место встречи Трампа и Путина на Аляске.

На встречу вместе с Путиным отправятся Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

Со стороны США на встрече будут присутствовать: Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стивен Уиткофф, Скотт Бессант.

