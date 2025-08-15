Самолёт американского президента США Дональда Трампа приземлился на Аляске.

Об этом сообщает американский новостной телевизионный NBC News со ссылкой на чиновника США, кадры с аэродрома публикуют политически телеграм-каналы.

По сведениям корреспондентов, Трамп понимает, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта могут быть многоступенчатыми. Президент США заявил, что он готов и позитивно настроен к шагу вперед.

Встречающие в аэропорту Анкориджа американцы расстелили главе Белого дома красную дорожку.

Как ранее писали в Washington Post, Трамп уверен, что хорошо разбирается в Путине, поэтому не особо готовился к встрече.

Напомним, только что стало известно, что российский самолёт прибыл на Аляску без Путина.

Война в Украине продолжается 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, на Аляске состоится встреча Трампа и Путина для урегулирования российско-украинского конфликта. Последние новости с ключевыми событиями – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась и закрепилась ещё на одном участке Днепропетровской области – возле деревни Малиевки, сообщает Deep State. Противник также продвинулся в деревне Полтавке, что западнее Константиновки Донецкой области. В Генштабе заявили, что ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", на этот участок фронта направили "Азов".

