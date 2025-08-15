Президенту США Дональду Трампу не надо было особенно готовиться к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, потому что он обдумывал эту тему давно и считает, что "довольно хорошо разбирается в Путине".

Об этом американской газете The Washington Post сказали источники в Белом доме.

"Это не похоже на то, как вы готовитесь и изучаете ответы, типа: "Если он сделает это, вы скажете это". Что обеспечит нам прогресс, так это способность президента читать человека и понимать его истинные мотивы, а не то, что он говорит", - сообщил источник.

"Это разрабатывалось уже некоторое время, так что это не то же самое, что сдавать экзамен перед вылетом. Телефонные звонки президента имеют ограниченный эффект, особенно когда речь идёт о подобной сделке. Желание сесть и лично поговорить — это важный шаг на пути к окончательному соглашению", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В свою очередь кремлевский инсайдер рассказал изданию, что у Москвы нет четкого плана на встречу с Трампом.

"Сейчас в Кремле кипит огромная, лихорадочная работа", - сообщил кремлевский инсайдер. Он отметил: Москва надеется, что личная встреча сыграет на руку Путину.

"Трамп и Путин очень симпатизируют друг другу. Я уверен, что эта личная встреча изменит расклад сил. Она может многое дать. Они действительно симпатизируют друг другу и хорошо общаются", - заверил источник.

Сама газета так представляет себе встречу: "В одном кресле будет сидеть американский лидер, чей импровизированный подход часто оставляет детали на усмотрение других. В другом кресле будет сидеть Путин, бывший разведчик, который, по словам официальных лиц, обладает энциклопедическими знаниями поля боя и тщательно продуманной стратегией, позволяющей вывести из равновесия коллег-лидеров".

Другое издание, CNN, со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным. По словам собеседника журналистов, в развитии переговоров на Аляске "остаются все варианты", включая уход главы Белого дома, если он сочтет, что Путин не настроен заключить сделку.

Сам Трамп говорил об этом накануне.

"Мы выясним, какова позиция каждого, и я пойму это в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и если она будет неудачной, то закончится очень быстро, а если удачной, то в ближайшем будущем мы добьемся мира", — сказал Трамп.

Между тем Трамп также выражал надежду на то, что из сегодняшнего саммита на Аляске "что-то выйдет".

Он также рассчитывает после мероприятия на Аляске встретиться с Путиным и Владимиром Зеленским.