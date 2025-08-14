Анализируем итоги 1268-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась и закрепилась еще на одном участке Днепропетровской области - возле Малиевки, свидетельствует карта Deep State.

Продвинулись россияне и в Запорожской области - около Малиновки восточнее Гуляйполя.

Наиболее напряженная локация - участок прорыва севернее Покровска - не уменьшился, РФ продвинулась рядом с ним в Полтавке, что западнее Константиновки.

Ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", туда направили "Азов", заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы обнаружить и уничтожить группы российских оккупантов. В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери. Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности", - заявил Ковалев.

Украинский боец "Мучной" пишет, что прорыв россиян удалось частично стабилизировать: "фланги усилены, противнику сложнее расширять захваченную зону".

"Однако линия обороны ещё не полностью восстановлена, и угроза повторного расширения прорыва сохраняется. Обстановка меняется, но с риском для более глубоких населённых пунктов в тылу", - считает военный.

Российские паблики подтверждают переброску резервов ВСУ на Добропольское направление и украинские контрудары на село Золотой Колодезь и со стороны Доброполья через Кутузовку. Заявляется, что ВСУ сумели отбить часть позиций на трассе Доброполье-Краматорск, где россияне не успели закрепиться.

При этом россияне утверждают, что расширяют зону своего контроля севернее и котролируют высоты вокруг Золотого Колодязя (сам он в серой зоне, с чем согласны и украинские карты выше).

То есть в целом, пока ВСУ не смогли срезать выступ в районе Доброполья или полностью остановить российское продвижение.

Ближайшие дни покажут - если ли достаточно резервов у украинской армии, чтоб, как минимум, купировать прорыв. Если россиянам удастся дальше развивать наступление на этом участке, это будет свидетельствовать об очень тяжелом положении с резервами у ВСУ.

Непосредственно под Покровском, по данным обеих сторон, продолжаются бои за Родинское и прилегающие села (к северу от города) и за Удачное (к юго-западу).

В последнем селе россияне продвинулись, пишет украинский боец с позывным "Мучной". Российские паблки пишут, что в Удачном захвачена жд-станция. Нет сомнений, что цель атак на этом направлении - перерезание трассы на Павлоград к западу от Покровска.

К северу от Покровска россияне заявляют о захвате села Красный Лиман к югу от Родинского (украинские военные говорят о потере половины деревни). В самом Родинском россиянам удалось закрепиться в восточной части города.

"Линия соприкосновения постепенно смещается к кварталам многоэтажной застройки, где идут ближние бои. Наши подразделения пытаются сдерживать продвижение, но противник оказывает сильное давление, применяя артиллерию и дроны для выбивания нашей обороны", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".

"Ситуация на Покровском направлении ухудшается, учитывая развитие событий, город будет взят в окружение", - пишет украинский военный с позывным "Тень".

Сегодня украинские дроны массово атакуют Белгород. С самого утра по городу идут прилеты - попало по зданию правительства области, жилому дому, автомобилю и в других локациях. Есть раненые.

Также днем был удар дронами по Ростову, где пострадали жилые дома (на одном из видео видно, кто дроны бьет по многоэтажке) и более десятка человек получили ранения и травмы.

Кроме того, ночью Украина атаковала НПЗ в Волгоградской области.

"Миллионы украинцев скрываются от мобилизации"

Западные военные эксперты считают ситуацию на фронте проигрышной для Украины из-за нежелания жителей страны воевать.

Около 650 тыс. мужчин призывного возраста покинули Украину, пишет The Telegraph в статье в заголовком "Почему разобщенные украинцы отказываются бороться за Зеленского".

"Миллионы" украинцев месяцами скрываются дома от мобилизации или за взятку покупают отсрочку по состоянию здоровья. Также "постоянно растет число дезертиров" - число СЗЧ и потерь превысило 200 тыс. человек, мобилизованных в прошлом году. По неофициальным данным, более 400 солдат ежедневно покидают поле боя.

Из-за этого "вся линия обороны похожа на решето", "хаос нарастает, стабильной линии фронта как таковой фактически не существует", говорят украинские военные.

Украина "явно проигрывает войну", считает Конрад Музыка, польский военный аналитик, в основном из-за кадрового кризиса.

Бойцы "измотаны годами войны, разочарованы жёстким командованием сверху и разочарованы теми, кто уклоняется от службы", а "ощущаемый крен Трампа в сторону Москвы усугубил пораженческие настроения".

"Падение морального духа подпитывает порочный круг. По мере того, как редеют ряды, генералы сокращают другие подразделения, чтобы заполнить линию фронта. Авиамехаников и операторов радаров отправляют воевать в пехоте, где продолжительность жизни гораздо короче. Это, в свою очередь, ещё больше укрепляет решимость уклонистов держаться подальше. Даже для самых решительных импульс изменился. Полный крах маловероятен, но опасность заключается в том, что пораженческие настроения станут самореализующимися", - пишет The Telegraph.

Ранее "Страна" уже писала, что нехватка личного состава - главный аргумент для Украины как можно скорее заканчивать войну, пока количественные изменения не перешли в качественные, и фронт не рухнул на одном или нескольких участках.

При этом россияне на данный момент начали применять на многих участках фронта новую тактику - "просачивания", которая позволяет, пользуясь нехваткой войск у ВСУ, направлять небольшие группы в украинский тыл, накапливаться там и закрепляться. Группы сопровождаются дронами, которые обеспечивают разведку и снабжение. Солдаты при этом используют специальные средства маскировки, позволяющие хотя бы частично избегать украинских дронов.

Такая тактика наблюдалась в Покровске, где все еще не удалось очистить город от таких групп россиян. Также паблики пишут, что она сыграла весомую роль в прорыве РФ на Доброполье.

Такой подход кардинально отличается от того, как действовала ранее ЧВК "Вагнер", впервые ставшая применять скрытные атаки малыми группами. Отличие в том, что "вагнеровцы" атаковали непосредственно украинские позиции, завязывая бой. Но при "просачивании" стоит задача обойти украинские позиции и выйти к ним в тыл. Откуда затем нанести удар либо отвлечь на себя силы ВСУ.

Еще рано говорить о том, что такая практика кардинально поменяет войну. Однако это нововведение может потенциально изменить многое на фронте.

Во-первых, в случае усугубления нехватки личного состава у ВСУ россияне смогут масштабировать "просачивание" и на других участках фронта, быстрее захватывая территории.

Во-вторых, оно частично нивелирует идею "килл-зон" - на сегодня ключевой оборонительной стратегии ВСУ, которую хотят распространить по всему фронту. Она заключается в том, чтоб через постоянный контроль и наблюдение за ситуацией на линии фронта при помощи дронов уничтожать противника еще до того, как он дойдет до позиций. Здесь отметим, что наполненное украинскими дронами небо над Покровском не помешало россиянами проникнуть в город. То есть, "просачивание" внедряется в том числе как средство преодоления дроновых заслонов.

По логике, противопоставить этой тактике можно либо резкое уплотнение оборонительных порядков у ВСУ, либо кратное увеличение экипажей дронщиков на квадратный километр территории. Но обе задачи упираются в количество людей в украинской армии, которое, как писалось выше, является одной из главных ее проблем.

Путин и Трамп. Накануне встречи

Сегодня Россия озвучила график завтрашней встречи Путина и Трампа на Аляске.

Встреча начнется в 22:30 по киевскому и московскому времени. Она стартует с личной встречи президентов тет-а-тет - с вероятным кратким выходом к прессе.

Затем состоится завтрак в формате делегаций, которая с российской стороны будет представлена, помимо самого Путина, главой МИД Лавровым, министром обороны Белоусовым, главой минфина Силуановым. Также будут спецпредставитель Путина Дмитриев и помощник президента Ушаков.

С американской стороны, будут Трамп, вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио, спецпредставитель Уиткофф и министр финансов Бесенят (он, помимо прочего, курирует вопрос как наложения санкций, так и их снятия).

Главное, что прозвучало с российской стороны - по итогам переговоров запланирована совместня пресс-конференция. Из чего можно заключить, что результаты переговоров уже примерно известны обеим сторонам (позже, правда. Трамп заявил, что не знает, будет ли брифинг, но сказал, что это было бы неплохо).

В то же время подписания каких-либо документов по итогам саммита Трампа и Путина на Аляске не ожидается, заявил Песков. Президенты США и РФ "очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь".

Трамп также сегодня высказался по поводу предстоящих переговоров. Он сказал, что сомневается в возможности добиться немедленного прекращения огня в Украине по итогам встречи с Путиным, "но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира".

При этом он сказал, что переговоры с Путиным будут по "компромиссу относительно границ и земли".

Трамп считает, что Путин хочет добиться сделки по Украине. Вероятно успешных переговоров с российским президентом Трамп оценил высоко - вероятность неудачи, по его словам, составляет всего 25%. И подтвердил, что готов ввести санкции, если встреча завершится неудачей.

Дальнейшее развитие событий он описал так. Если встреча будет успешной, то он позвонит Зеленскому и будет договариваться с ним уже о трехсторонней встрече с участием Путина. По его словам, уже обсуждается три локации такой встречи. При этом сказал, что намерен дать возможность Зеленскому и Путину самим договориться друг с другом о возможном соглашении.

То есть, исходя из того, что сказал Трамп, вырисовывается следующий план, который есть у него по мирному урегулированию.

Пункт первый - встреча с Путиным, на которой оба президента должны прийти к некоему общему пониманию по парламентам сделки, включая вопросы территории (вероятность успеха этой миссии, как писалось выше, Трамп оценивает в 75%).

Пункт второй - в случае успеха переговоров на Аляске Трамп начинает готовить встречу Зеленского и Путина.

Пункт третий - на встрече с участием президентов Украины и России будет утверждено прекращение огня, а также условия мирного урегулирования. Вчера, напомним, американские СМИ писали, что встреча эта может пройти уже в конце следующей недели.

Но это, повторимся, план Вашингтона и воплотится он в жизнь только в случае, если встреча на Аляске пройдет успешно.

При этом, западная пресса массово пишет о том, что Трамп пообещал европейцам не вести территориальных переговоров с Путиным, не принимать никаких решений на этот счёт и потребовать у российского президента в первую очередь остановки огня.

В целом, если исходить из сообщений источников многих западных СМИ после вчерашнего разговора Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, то накануне встречи на Аляске у президента США нет никаких предварительных договоренностей с Путиным по схеме урегулирования в Украине. Трамп хочет от него лично потребовать немедленного и безусловного прекращения огня (причем еще до обсуждения территориальных вопросов), а если тот откажется, то ввести санкции.

Однако такая трактовка противоречит не только приведенным выше заявлениям Трампа (который сказал, что будет обсуждать с Путиным вопросы территорий), но и вообще любой логики.

Если б у Трампа было желание еще раз лично потребовать у Путина перемирия и услышать его ответ, то для этого достаточно было бы телефонного звонка.

Если стороны договорились о встрече на уровне президентов, то это значит только одно – произошло очень существенное изменение ситуации, что позволило приблизиться к решениям, которые могут быть оформлены (как минимум предварительно) по итогам встречи.

Другими словами, некие договоренности после визита Уиткоффа в Кремль уже есть. Какие они могут быть? На этот счет обсуждается три версии.

Первая – Трамп согласился с тем, что России отойдет вся Донецкая и Луганская области, а Путин согласился при таком условии на прекращение огня по всей линии фронта. Также, возможно, Украине вернут захваченные РФ территории Харьковской и Сумской областей, а фронт в Запорожской и Херсонской областях заморозят на нынешних рубежах. Эта версия наиболее распространена в западных СМИ. В том числе, о ее актуальности отдельные медиа пишут и после разговора Трампа с Зеленским и европейцами. А заявления Трампа о "последствиях" для РФ, если Путин не пойдет на мир – лишь игра на публику, чтоб показать, что президент США "действует с позиции силы". Официально такой вариант сделки (как, впрочем, и другие варианты) не подтверждали ни Россия, ни США. Однако Трамп постоянно говорит об "обмене территориями", да и Зеленский давал понять, что требования вывести ВСУ со всего Донбасса в ходе переговоров звучат. Но если эта версия верна, то главный вопрос – каким образом побудить пойти на такой вариант Киев. Напомним, Зеленский неоднократно заявлял (в том числе и после вчерашнего разговора с Трампом), что войска из Донецкой области выводить не намерен, а любые территориальные вопросы и прочие условия мирного урегулирования будет обсуждать только после прекращения огня. И в этом его поддержали европейцы. Впрочем, среди оппонентов Зеленского в Киеве в ходу конспирологическая теория, что Банковая непублично уже дала обещание вывести войска из Донецкой области, оформив, например, это как отступление на "более выгодные рубежи обороны из-за резкого ухудшения оперативной обстановки". Но каких-либо четких доказательств такой конспирологии нет. Поэтому, повторимся, даже если описанные выше договоренности между Москвой и Вашингтоном существуют, то основной вопрос – что предпримет Трамп для их реализации на практике? Будет ли он жестко давить на Киев и европейцев, угрожая полностью прекратить какую-либо поддержку Украине (в том числе и передачу разведовательной информации), а также другими мерами? Либо просто пустит ситуацию на самотек, постепенно минимизируя участие США в войне. И тот и другой вариант для Украины негативны, так как будут ослаблять ее позиции на поле боя. Хотя и с разной скоростью.

Вторая версия – Путин согласился на прекращение огня еще до каких-либо территориальных разделов и до выполнения прочих российских условий в обмен на некие уступки со стороны Трампа и США (например - отмену санкций, официальное признание Вашингтоном российского статуса Крыма и т.д.). Такая версия обсуждается среди украинских и западных экспертов, но пока никаких подтверждений ее нет. Даже на уровне "сливов" в СМИ.

Третья версия – Путин и Трамп пришли к договоренности просто снизить градус напряженности, который возник после объявления 10-дневного ультиматума. Когда Трамп пригрозил ввести против покупателей энергоносителей из РФ 100% пошлины, основные покупатели российской нефти Индия и Китай в ответ отказались прекращать ее закупки, мир оказался на грани торговой войны, из Москвы снова зазвучали "ядерные" угрозы, на которые Трамп ответил заявлением о готовности к ядерному конфликту.

Дальнейшее движение по этой спирали несло для всех участников процесса огромные риски. И, по итогу, Москва и Вашингтон договорились отойти от черты, за которой может начаться неуправляемая эскалация, и заключить нечто вроде перемирия – США отказываются от введения пошлин, а Путин предпринимает некие шаги, демонстрирующие его "стремление к миру". Принимает какую-то декларацию, утверждает "дорожную карту", либо предлагает "воздушное перемирие". Войну в Украине это не остановит, но позволит США и России объявить о прогрессе и даст повод отказаться от жестких мер друг против друга. А, возможно, Москва и Вашингтон даже предпримут и шаги по нормализации отношений. В части отмены некоторых санкций, например. Или же продления действия договора об ограничении ядерных вооружений (ДСНВ). Версия эта широко распространена в экспертных кругах. Хотя и противоречит многократно повторенным заявлениям Белого дома о намерении добиться завершения войны. В любом случае, даже если именно такой вариант реализуется, он будет означать лишь "подвешивание вопроса" на некоторое время и далее Трампу нужно будет все равно делать выбор из трех вариантов. Давить на Киев, чтоб он пошел на серьезные уступки России для прекращения огня (первая версия). Давить на Москву, чтоб та согласилась на перемирие без предварительных условий (то есть вернуться к 10-дневному ультиматуму). Либо просто постепенно "умыть руки", сокращая до минимума любое участие США в войне.

При этом, может быть и вариант, когда между Трампом и Путиным (через Уиткоффа) были действительно достигнуты некие предварительные договоренности по схеме сделки, что и сделало возможной встречу двух президентов. Однако затем президент США, под влиянием Киева и Европы, решит их переиграть в более жесткую для Москвы сторону, о чем и скажет Путину на Аляске. В таком случае, итогом встречи может быть не мир, а очень резкая эскалация по всем направлениям – и по войне в Украине, и в отношениях США с РФ.

Правда, судя по информации о том, что Белый дом ищет место для трехсторонней встречи уже на следующей неделе Трампа, Зеленского и Путина, в Вашингтоне есть надежды на то, что результат в виде прекращения огня по итогам переговоров все ж таки будет.