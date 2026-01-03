В столице Украины началось заседание "коалиции желающих". Перед этим в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран и НАТО.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе встреч планируется обсудить вопросы безопасности и экономики Украины, а также проработать проекты рамочных документов и скоординировать дальнейшие шаги с партнёрами.

В состав делегации вошли представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запланированных встречах в рамках мирных переговоров.

В отдельном материале мы также разбирались в том, возможно ли завершение войны в Украине в наступившем году.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.