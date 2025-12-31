Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнёрами.

Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Умерова, с американской стороны в разговоре приняли участие госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президент США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, с европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнёрами в январе. Отдельно готовим встречу с европейскими партнёрами 3 января в формате советников по национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнёры подключатся онлайн", – написал Умеров.

В свою очередь Уиткофф подтвердил, что США провели продуктивные консультации с представителями Британии, ФРГ, Франции и Украины касательно мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее Умеров и Гнатов доложили Зеленскому о результатах встреч в США.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

