Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще до инаугурации Дональда Трампа заполнил Пентагон единомышленниками, которые считали, что Украина - это "тонущий корабль", и что после почти четырех лет войны Америка больше не может себе позволить ее поддерживать.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эти чиновники хотели перенаправить поддержку на то, что считали более приоритетным - противостояние Китаю.

По их настоянию Пит Хегсет, глава Пентагона, принял ряд неозвученных решений о приостановке поставок важных боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых снарядов.

Ранее западные СМИ сообщали, что заморозка военной помощи США весной подтолкнула Киев к согласию на территориальные уступки.

Напомним, Вэнс заявлял, что украинские переговорщики признают неизбежность потери всего Донбасса, но территориальный вопрос остается главным препятствием в переговорах.

Как мы писали, в мирном плане США от Украины требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, куда Россия своих сил не вводит, но осуществляет административный контроль.

