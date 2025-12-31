Заморозив военную помощь для Киева в начале марта, команда президента США Дональда Трампа впервые добилась от Украины согласия на территориальные уступки ради завершения войны.

Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, 11 марта в Саудовской Аравии госсекретарь Марко Рубио разложил на столе перед украинской делегацией большую карту Украины с обозначением линии фронта и заявил: "Я хочу понять, каковы ваши абсолютно непреодолимые красные линии. Что именно вам необходимо иметь, чтобы выжить как государству?"

Тогдашний советник Трампа Майкл Уолтц вручил министру обороны Рустему Умерову темно-синий маркер и сказал: "Начинайте рисовать".

Умеров обвел северную границу Украины с Россией и Беларусью, провел по линии соприкосновения через Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, обвел Запорожскую АЭС и заявил, что россияне не могут обеспечить её нормальную работу, а это создает риск ядерной катастрофы, поэтому Украина хочет вернуть станцию. Также он указал на Кинбурнскую косу, сказав, что восстановление контроля над ней позволит кораблям заходить на верфи Николаева.

На протяжении трех лет войны до этого президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Украина будет сражаться до тех пор, пока не отвоюет все свои территории. Как сообщил американский чиновник, это был переломный момент: "Впервые Зеленский через своих людей заявил, что ради достижения мира я готов отдать 20% своей страны".

Советники Трампа тогда передавали друг другу, что украинцы теперь "в ловушке".

Позже в тот же день Трамп распорядился возобновить оказание помощи, и его советники разработали параметры соглашения.

А Рубио уже тогда сказал украинцам, что США намерены признать российскую юрисдикцию над захваченными территориями, но добавил, что не будет требовать того же от Киева и европейцев.

"Мы будем единственными, кто это сделает", - сказал в марте Рубио.

Ещё в материале The New York Times рассказала, что на первых переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в феврале госсекретарь Рубио цитировал "Крестного отца", чтобы разрядить обстановку. Американец подражал главе мафиозного клана Вито Корлеоне, которого сыграл Марлон Брандо. Чиновник процитировал эпизод, в котором Вито предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей: "Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины". Рубио заявил, что ядерные державы должны контактировать. В ответ на это "обычно хмурый" Лавров улыбнулся.

Напомним, в марте США не только остановили передачу помощи Киеву, но и заморозили обмен разведданными.

Как мы писали, в мирном плане США от Украины требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, куда Россия своих сил не вводит, но осуществляет административный контроль.

Итоги переговоров об этом плане мы анализировали в отдельном материале.