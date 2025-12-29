Верховная Рада сможет принять "непопулярные, но нужные решения" для прекращения войны.

Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать сложные, но необходимые решения о мире. Думаю, не все, но большинство в ВРУ, уверен, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего. Поэтому возможность принять непопулярные, но нужные решения есть", - написал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, после переговоров во Флориде президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп допустили, что мирное соглашение можно будет утвердить в Раде, и это будет альтернативой проведения референдума. Глава Белого дома даже выразил готовность лично приехать в парламент Украины. А Зеленский сказал: "Когда мы говорим о референдуме, мы можем его использовать для отдельных пунктов, плана в целом или вообще не использовать референдум. Это один из ключей. Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум".

Об итогах вчерашних переговоров во Флориде мы писали в отдельном материале.