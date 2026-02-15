Киев оказался "на грани катастрофы", а сохранение Украины, как независимого государства "под вопросом".

Об этом в интервью газете Financial Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в настоящее время стоит вопрос выживания независимости Украины.

"Сейчас вопрос о будущем нашей страны - сможем ли мы выжить как независимая страна или нет - остаётся открытым", - сказал Кличко.

Он считает, что причина состоит в том, что "США настаивают на прекращении войны на неблагоприятных условиях".

При этом российские авиаудары за последние два месяца "поставили Киев на грань катастрофы". Повторяющиеся удары выводят из строя электричество, отопление и воду, рабочие это ремонтируют, затем российские войска снова начинают удары, вынуждая их возобновлять ремонт с нуля, добавил Кличко.

Напомним, об угрозе потери Украиной государственности в случае, если войну не удастся завершить в ближайшее время, ранее заявлял народный депутат Фёдор Вениславский.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступает за продолжение войны, если мирный договор, с его точки зрения, будет "плохим".

Между тем глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что на предстоящих трёхсторонних переговорах с США и РФ в Женеве Украина намерена предложить новое энергетическое перемирие.