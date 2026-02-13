В Киеве временно объединяют школы и садики из-за отсутствия в зданиях отопления.

Об этом говорится в заявлении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как стало известно, учебный процесс оптимизируют в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах, где ситуация с отоплением самая сложная.

Решение было принято после вчерашней атаки, в результате которой были повреждены объекты критической инфраструктуры Киева. До этого без теплоснабжения находились 150 зданий учебных заведений, после обстрела добавилось еще 165.

В общей сложности без отопления осталось более 30% от общего количества образовательных учреждений города, среди них — 163 детских сада и 141 школа.

"Наша задача – сохранить образовательный процесс. Для этого рассматриваем временное объединение учебных заведений, а точнее – образовательную миграцию одного заведения в помещение другого со своими учителями и воспитателями. Там, где сейчас отсутствует тепло, рядом есть школы и садики с надлежащими условиями, которые принимают детей из соседних учреждений. Это позволяет сохранить очный формат обучения в безопасной среде", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве во время вчерашней ночной атаки были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Напомним, в январе в Киеве зимние каникулы во всех образовательных заведениях решили продлить в связи с ситуацией с энергообеспечением.