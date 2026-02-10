В Киеве оставшимся без отопления многоквартирным домам будут выдавать беспроцентный займ для приобретения генераторов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В столице сегодня почти 1400 жилых домов без теплоснабжения. Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И ещё более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", - рассказал Кличко.

По его словам, большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому власти обсуждают внедрение упрощённого и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов.

"Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа на приобретение генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены. Речь идёт о предоставлении целевых беспроцентных займов на покупку генераторов за счёт средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Эти займы - исключительно на генераторы. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, а также совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Заём будут предоставлять под 0% годовых сроком до одного года", - написал мэр Киева.





Ранее экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что ТЭЦ-4, без работы которой невозможно обеспечить отоплением более 1100 домов, могут не восстановить за два месяца, и усомнился, есть ли у её владельца на это средства.



Тем временем в Минразвития заверили, что теплоснабжение на столичной Троещине полностью восстановлено, однако жителей района призвали ещё немного потерпеть, пока будут проводить дополнительные работы.