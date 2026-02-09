Теплоснабжение на столичной Троещине полностью восстановлено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум после совместной поездки в микрорайон с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

При этом Шкрум призвала жителей Троещины еще потерпеть, так как бетонным сооружениям нужно несколько дней, чтобы прогреться после длительного отключения, а в отдельных зданиях продолжается размораживание отдельных стоек и ликвидация порывов непосредственно внутри домов и бюджетных учреждений.

Отметим, что многоэтажки на Троещине оставались без тепла с 20 января. Киевская власть пока о восстановлении их теплоснабжения еще не сообщала.

Напомним, в Дарницком и Днепровском районах Киева из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела 1126 домов остались без отопления - до восстановления самой теплоэлектроцентрали, которое, по словам мэра столицы Виталия Кличко, продлится не менее двух месяцев.

Между тем экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Дарницкую ТЭЦ могут не восстановить за два месяца и усомнился, есть ли у ее владельца на это деньги.