В настоящее время жители столицы Украины получают электроэнергию в среднем по полтора-два часа в сутки.

Об этом сообщает Министерсвто энергетики на своей странице в Фейсбуке.

Ведомство отмечает, что ситуация с электроснабжением остается крайне сложной. Дополнительная потеря мощностей энергосистемы после ночной атаки РФ создала значительный дефицит электроэнергии, компенсировать который сложно, поэтому ближайшие дни будут тяжёлыми.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ближайшие несколько дней будут очень сложными для столицы.

По словам мэра, в Киеве ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.

"Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева", - написал Кличко.

Между тем в ДТЭК тоже заявили о предстоящих "сложных днях" для украинской энергетики.

После сегодняшних ночных обстрелов "Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии".

"Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют", - добавили в компании.

По данным ДТЭК, самая сложная ситуация в Киеве, где свет сейчас подаётся на полтора–два часа в сутки.

"Впереди сложные дни", - заявили в компании.

