Разрушенную обстрелом Дарницкую ТЭЦ в столице Украины могут не успеть восстановить за 2 месяца.

Об этом заявил депутат Верховной Рады экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Во‑первых, там есть частный владелец. Во‑вторых, даже если проведена приблизительная дефектация, то есть имеется примерно понимание, какое оборудование нужно восстановить, отремонтировать, привезти новое, строительные работы, проект и т.д., возникает вопрос: есть ли у владельца на это деньги?" – пояснил ситуацию нардеп.

Строительство одной новой ТЭЦ может обойтись в сумму до 600 миллионов евро, и займё 3-4 года.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Киеву нужно, согласно его топологии и планированию энергосетей, иметь не менее трёх крупных ТЭЦ. Это уже историческая данность, мы это не изменим – изменить стоит столько, что легче построить новую столицу. Следовательно, нужно три больших ТЭЦ и много меньших объектов. Они будут разные – и по 500 МВт, и по 10 МВт, но их нужно много, по меньшей мере, на 5-6 ГВт совокупно, а это где-то 7,5-8,5 млрд евро, которые как-то нужно привлечь в следующие несколько лет (до пяти). Ориентируемся на нужды под 9 млрд евро в строительстве поколения на всю страну", – обосновывает свою оценку эксперт.

Напомним, два месяца на восстановление ТЭЦ называл мэр Киева Виталий Кличко.

