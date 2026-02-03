В результате удара по Харькову в ночь на 3 февраля одна из главных теплоэлектроцентралей города получила тяжелые повреждения, ее восстановление в нынешних условиях невозможно.

Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире канала "Киев24".

По его словам, более 800 домов сливают воду, 110 тысяч абонентов по городу остались без отопления.

"Есть общая информация о тяжелых повреждениях одной из ведущих ТЭЦ Харькова. Терехов сказал о более 800 домах, из которых начали сливать воду. Ремонт этой ТЭЦ в настоящий момент невозможен", - сказал депутат, добавив, что власти не называют, какая именно ТЭЦ имеется в виду и какие районы остались без отопления, чтобы не давать информацию противнику.

Он также сообщил, что метрополитен работает с интервалом между поездами от 10 до 20 минут. На некоторых линиях трамваев и троллейбусов действуют ограничения, на части маршрутов вместо них курсируют автобусы. Также есть ограничения по обеспечению горожан электричеством. Там, где возможно, подается холодная и горячая вода.

Кроме того, Ткачук рассказал, что лично ночью слышал удары КАБ по Дергачам - поселку близ Харькова. По его словам, в Дергачи прилетело 5 КАБ.

Напомним, ночью Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удары наносились по ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепре.

Ранее СМИ сообщали, что одна из ТЭЦ Киева не подлежит восстановлению после ударов РФ по энергетике Украины, однако в Верховной Раде эту информацию опровергли.