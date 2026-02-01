Одна из ТЭЦ Киева не подлежит восстановлению после ударов РФ - СМИ
Одна из теплоэлектроцентралей Киева не подлежит восстановлению после ударов РФ по энергосистеме Украины.
Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Самым сильным ударам система подверглась 9, 13, 20 и 24 января - тогда были повреждены крупные объекты электро-, тепло- и водоснабжения.
После обстрелов 9 и 13 января столица практически потеряла один из крупных объектов генерации электроэнергии и тепла, а СМИ сообщили, что одна из ТЭЦ уже не подлежит восстановлению.
Ранее сообщалось о масштабных разрушениях ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплом Троещину.
Напомним, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что несмотря на получение Киевом когенерационных установок (мини-ТЭЦ), они не способны компенсировать утраченные мощности крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, получивших серьёзные повреждения при обстрелах.
Также мы рассказывали, что накануне произошло масштабное отключение света по всей Украине. Источники "Страны" сообщили, что это произошло из-за огромного дефицита электроэнергии. Между тем западные СМИ пишут, что случившееся является одним из признаков того, что энергосистема страны находится на грани полного коллапса.