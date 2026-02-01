Одна из теплоэлектроцентралей Киева не подлежит восстановлению после ударов РФ по энергосистеме Украины.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Самым сильным ударам система подверглась 9, 13, 20 и 24 января - тогда были повреждены крупные объекты электро-, тепло- и водоснабжения.

После обстрелов 9 и 13 января столица практически потеряла один из крупных объектов генерации электроэнергии и тепла, а СМИ сообщили, что одна из ТЭЦ уже не подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось о масштабных разрушениях ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплом Троещину.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что несмотря на получение Киевом когенерационных установок (мини-ТЭЦ), они не способны компенсировать утраченные мощности крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, получивших серьёзные повреждения при обстрелах.

Также мы рассказывали, что накануне произошло масштабное отключение света по всей Украине. Источники "Страны" сообщили, что это произошло из-за огромного дефицита электроэнергии. Между тем западные СМИ пишут, что случившееся является одним из признаков того, что энергосистема страны находится на грани полного коллапса.