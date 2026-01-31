Масштабные отключения света в Украине произошли из-за огромного дефицита электроэнергии.

Об этом сказал в комментарии "Стране" аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В последние дни дефицит доходил до 7 Гвт. А с остановкой одного блока на АЭС - минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков.

Корольчук пояснил, почему энергетикам пришлось снижать мощность блоков.

"После многочисленных обстрелов энергетики каждый раз запитывали объекты в энергосистему по-новому, часто "не по проектам", и не по тем маршрутам, что ранее. Из-за этого получилось так, что, если бы на Ровенской АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе (в частности, на крупных трансформаторах). Диспетчер видит значительный рост напряжения в сети и максимально выключает потребителей, чтобы не было системной аварии и настоящего блэкаута, после которого энергосистему очень сложно восстановить", - сказал Корольчук.

По его словам, сейчас энергетики уже начали стабилизировать систему и вскоре смогут вернуть импорт из Молдовы (порядка 600 мегаватт).

Но сегодня, скорее всего, света у тех потребителей, у которых он уже пропал, может не быть до конца дня.

При этом эксперт энергорынка Олег Попенко отметил, что суперсложная ситуация может сохраняться ближайшие 5-7 дней.

Экс-работник ЧАЭС Александр Купный добавил, что ситуцию сильно усложняет погода, когда после потепления снова ударили морозы и поднялся ветер. Во многих регионах - обрыв проводов, плюс - рост потребления на фоне проблем с отоплением.

"Атомщики снижают мощность блоков, потому что электроэнергию просто некуда выдавать. И чем больше будет аварий на линиях электропередач и подстанциях, тем больше станут глушить блоки АЭС. При этом, к примеру, в некоторых небольших городах, в частности, Славутиче, на ко-генерационных установках сейчас работает отопление и водоснабжение", - рассказал Купный.

При этом Корольчук отмечает, что происходящее не является блэкаутом всей энергосистемы Украины, поскольку во многих населенных пунктах Западной Украины электричество есть.

О том, что у них есть электроэнергия "прямо сейчас" нам подтвердили, в частности, и коммунальщики Староконстантинова Хмельницкой области.

Ранее источник "Страны" на энергорынке заявил, что на Южноукраинской атомной электростанции один блок остановился аварийно, а на Ровенской АЭС вынуждено была понижена мощность.

Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Харькове остановилось метро. В столице полностью пропала вода. Подробнее...