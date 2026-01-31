Во многих регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В частности в Черниговской, Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве и области.

В Харькове из-за этого полностью остановилось метро, а в Киеве не работают некоторые станции.

По информации некоторых СМИ, в части Киева также пропала вода.

Представитель облэнерго Владимир Скичко заявил, что часть районов Харькова осталась без света после скачков напряжения.

"Сейчас есть проблемы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети", - сказал он.

При этом мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что столичное метро также остановилось.

"В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро было остановлено из-за низкого напряжения в сети", - пишет Кличко.

Он отметил лишь, что подземные станции метрополитена могут работать как укрытие (на резервном питании станций).

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что после ряда массированных ударов РФ в Киеве без электричества остаются 610 тысяч потребителей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в свою очередь заявил о скорой перспективе отсутствия света круглые сутки.