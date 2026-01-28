После ряда массированных ударов РФ Киеве без электричества остаются 610 тысяч потребителей.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Провели детальный аудит способностей Киева и области по распределённой генерации. Есть значительный потенциал. Задача – максимально ускорить ввод объектов в работу. Уже есть график, согласно которому будет осуществляться их поэтапный запуск", – добавил он.

Киев с полуночи переходит на временные графики отключений света, сообщает энергетическая компания ДТЭК.

В сообщении говорится, что графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы. Они никак не привязаны к очередям. Для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте ДТЭК. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Ранее Журналисты сообщили, что в Киеве от холода в квартире умерла женщина, пережившая Холокост. В КГГА опровергли.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовят новый удар по Украине.

Война в Украине продолжается 1435-й день. Мы следим за последними новостями среды, 28 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Генштаба РФ Герасимов заявил о взятии Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска. На карте Deep State город находится в нескольких километрах от линии фронта. Захват россиянами этого населённого пункта опровергли в ВСУ.

