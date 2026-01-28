Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской делегации как можно скорее согласовать с США документ о послевоенном восстановлении страны.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Определили с нашей переговорной командой и чиновниками вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению. Работа с американской стороной идет активно и с украинской стороны – максимальная оперативность. Благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно скорее", - пишет Зеленский.

Напомним, документ о восстановлении должны были подписать в Давосе, однако этого не произошло.

По данным СМИ, США сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности и деньги на восстановление.

Также западная пресса писала, что Зеленский не договорился с Трампом о послевоенных гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.