Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о готовности проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном.

Информация прозвучала в интервью украинского президента прессе по итогу завершения переговоров Украины, США и России в ОАЭ.

"Мы ожидаем от партнёров дату и место, где этот документ будет подписан. Затем этот документ должен быть ратифицирован в конгрессе США и в Верховной Раде", – сказал Зеленский.

Отметим, ранее президент говорил, что этот договор может быть подписан только после остановки войны.

Второй гарантией безопасности, по его словам, является членство в ЕС и помощь "коалиции желающих" (которая выступает за ввод европейских войск в Украину). О готовности этих договорённостей Зеленский ничего сказал.

Ранее газета Politico сообщала, что США отказались давать военные гарантии европейским войскам в случае их ввода в Украину после окончания войны. И что этот вопрос стал главным камнем преткновения на переговорах в ОАЭ.

Напомним, на днях Трамп объявил, что Зеленский готов согласиться на сделку о мирном урегулировании в Украине.