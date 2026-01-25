Зеленский заявил о готовности проекта гарантий безопасности США для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о готовности проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном.
Информация прозвучала в интервью украинского президента прессе по итогу завершения переговоров Украины, США и России в ОАЭ.
"Мы ожидаем от партнёров дату и место, где этот документ будет подписан. Затем этот документ должен быть ратифицирован в конгрессе США и в Верховной Раде", – сказал Зеленский.
Отметим, ранее президент говорил, что этот договор может быть подписан только после остановки войны.
Второй гарантией безопасности, по его словам, является членство в ЕС и помощь "коалиции желающих" (которая выступает за ввод европейских войск в Украину). О готовности этих договорённостей Зеленский ничего сказал.
Ранее газета Politico сообщала, что США отказались давать военные гарантии европейским войскам в случае их ввода в Украину после окончания войны. И что этот вопрос стал главным камнем преткновения на переговорах в ОАЭ.
Напомним, на днях Трамп объявил, что Зеленский готов согласиться на сделку о мирном урегулировании в Украине.