Украина рассчитывает, что после заседания международного экономического форума в Давосе сможет подписать с президентом США Дональдом Трампом рамочное соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

При этом полноценное соглашение, гарантирующее участие Вашингтона в предотвращении нового нападения России, "оказалось более сложным для согласования". Поэтому Киев хочет подписать предварительный текст "общих условий" будущих гарантий.

Напомним, на днях Трамп обвинил Зеленского в затягивании войны. В то же время Трамп подтвердил свою поездку на форум в Давос и вероятную встречу там с Зеленским.

Мы анализировали, что означают заявления президента США, в отдельном материале.

Ранее американцы в Париже отказались подписывать декларацию о введении европейских войск в Украину после прекращения боевых действий.

