Соединенные Штаты подпишут соглашение с Украиной на 800 миллиардов долларов. Оно будет касаться реконструкции в стране.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, деньги будут привлечены в течение десятилетия для восстановления Украины и толчка для ее экономики.

Подписание состоится при участии президентов двух стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа в швейцарском Давосе.

Отметим, что в мирном плане Трампа, опубликованном в СМИ в ноябре, было прописано создание фонда реконструкции Украины под управлением американцев, в который должно быть внесено 100 млрд долларов замороженных российских активов и 100 млрд от европейцев.

При этом в Вашингтоне также заявляли, что под их управлением размер фонда может вырасти до 800 млрд.

На днях о проекте послевоенного восстановления Украины заявлял спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

"Для людей, которые вернутся домой после войны, чтобы они могли найти работу там (в Украине - Ред.). Мы работаем с BlackRock, с его директором Ларри Финком над проектом (по будущему Украины - Ред.). Мы считаем, что это будет очень-очень важно для народа Украины", – заявил он.

О том, как украинцам будут компенсировать жильё на захваченных территориях мы писали в отдельном материале.