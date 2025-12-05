Завершение войны в Украине и восстановление "стратегической стабильности" в отношениях с Россией являются важнейшими интересами США.

Об этом говорится в обновлённой американской стратегии национальной безопасности, опубликованной вчера на сайте Белого дома.

"Важнейший интерес Соединенных Штатов – договориться о скорейшем прекращении военных действий в Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства", - говорится в документе.

В нем также сказано, что война в Украине "имела обратный эффект, усилив внешнюю зависимость Европы, особенно Германии". В частности, немецкие химические компании строят в Китае крупные перерабатывающие заводы, используя российский газ, который они не могут получить на родине.

Ещё в обновлённой стратегии содержится жесткая критика действий европейских стран как в отношении войны в Украине, так и внутренней политики.

"Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые питают нереалистичные ожидания от войны, находясь в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии для подавления оппозиции. Значительное европейское большинство хочет мира, однако это желание не воплощается в политику, во многом из-за подрыва демократических процессов этими правительствами. Это стратегически важно для Соединенных Штатов именно потому, что европейские государства не смогут реформироваться, если окажутся в ловушке политического кризиса", - написано в документе.

Текст гласит, что США больше не могут нести глобальное бремя, и критикует глобализм.

"Наши элиты сильно просчитались относительно готовности США бесконечно нести глобальное бремя, связь которого с национальными интересами американский народ не видел. Они переоценили способность США одновременно финансировать огромный социально-регуляторно-административный аппарат и вместе с ним огромный военный, дипломатический, разведывательный и внешнеполитический комплекс. Они сделали крайне ошибочные и разрушительные ставки на глобализм и так называемую свободную торговлю, которые фактически выхолостили тот самый средний класс и промышленную базу, на которых держится экономическое и военное превосходство Америки", - говорится в документе.

США позволили союзникам и партнёрам переложить расходы на собственную оборону на американский народ, а иногда втягивать Штаты в конфликты и споры, "которые являются центральными для их интересов, но периферийными или вовсе не имеющими отношения к нашим", добавили авторы. Также в нём сказано, что американскую политику "привязали к сети международных институтов, среди которых есть и откровенно антиамериканские, и многие управляются транснационализмом, который открыто стремится растворить суверенитет отдельных государств".

Кроме того, в обновлённой стратегии указано, что НАТО должно прекратить расширение в Европе. Согласно документу, американская политика в отношении Европы должна приоритетно предусматривать среди прочего "прекращение восприятия — и предотвращение превращения в реальность — НАТО как альянса, который постоянно расширяется".

Документ подчеркивает важность "восстановления условий стабильности внутри Европы и стратегической стабильности с Россией", усиление самостоятельности Европы.

Его авторы прогнозируют, что через несколько десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои отношения с США, поскольку "станут в большинстве неевропейскими" и возникнет вопрос, "будут ли они видеть своё место в мире — или свой союз с Соединёнными Штатами — так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО".

Для справки

Стратегия национальной безопасности США - документ, подготавливаемый исполнительной ветвью власти раз в несколько лет для конгресса, в котором изложены основные проблемы в сфере национальной безопасности страны и пути их решения. В последний раз стратегию обновляли в 2022 году.

Напомним, Украина хочет сохранить право вступления в НАТО по итогам войны, что записано в ее Конституции. Однако против этого выступают многие члены Альянса, включая США.