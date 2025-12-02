В Североатлантическом альянсе нет консенсуса по вступлению Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге в Брюсселе.

"Что касается конкретного вопроса членства Украины в НАТО, то я считаю важным, возможно, отделить принцип от практики. Практическая ситуация заключается в том, что, как вы знаете, для вступления Украины в НАТО требуется консенсус всех союзников. И сейчас, как вы знаете, консенсуса о вступлении Украины в НАТО нет", – сказал Рютте.

Напомним, отказ Украины от НАТО входит в мирный план президента США Дональда Трампа для Украины.

При этом, по данным СМИ, рассматривается вариант, при котором сам Альянс или его ключевые члены официально откажут Киеву в перспективе вступления.

Ранее в Киеве говорили, что Украина не откажется от перспективы своего вступления в НАТО, несмотря на принятие плана США по прекращению войны с РФ.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

