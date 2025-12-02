Дания разрешила Украине построить военное производство на своей территории – это первый случай в НАТО.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Сообщается, что речь идёт о предприятии украинской компании Fire Point, замешанной в коррупционном скандале с бизнесменом Тимуром Миндичем. Оно будет производить ракетное топливо возле авиабазы Скридструп.

Запуск запланирован на 2026 год. Сегодня министр экономики Дании Мортен Бёдсков, бургомистр Мадс Скау и глава местного отделения Fire Point Вячеслав Бондарчук воткнули лопаты в землю на месте будущего завода.

Ранее в Минобороны Дании заявили, что ожидают объяснений от Киева по вопросам, связанным с Fire Point, которую подозревают в связях с Миндичем.

Напомним, СМИ писали, что оружейная компания Fire Point, поставляющая ВСУ дроны и ракеты "Фламинго", связана с людьми, проходящими по делу бизнесмена Тимура Миндича.

О том, что расследование дела Миндича касается не только энергетики, но и оборонки, ранее сообщало НАБУ.

