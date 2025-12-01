Дания ждет от Украины ответов по оружейной компании Fire Point, которая попала в коррупционный скандал.

Об этом заявил глава Министерство обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, связи с Данией по этому вопросу нет.

"Нет никакой (коррупционной – Ред.) связи с заводом в Дании, поскольку (во время его работы – Ред.) необходимо соблюдать датское законодательство. Поэтому относительно создания Fire Point в Дании, я не имею никаких беспокойств. Но, конечно, я обеспокоен текущей дискуссией о коррупционном скандале в Украине", – заявил Лунд Поульсен.

При этом он также добавил, что Дания "делает все возможное, чтобы отслеживать движение средств, которые предоставляет страна".

Ранее СМИ писали, что оружейная компания Fire Point, поставляющая ВСУ дроны и ракеты "Фламинго", связана с людьми, проходящими по делу бизнесмена Тимура Миндича.

По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), совладелец Fire Point Денис Фурсенко мог быть причастен к финансовым операциям, связанным с легализацией отмытых денег в схемах вокруг "Энергоатома". В частности, в разговорах, записаных НАБУ, Фурсенко жалуется, что ему тяжело нести в руках 1,6 миллиона долларов США.