Оружейная компания Fire Point, поставляющая ВСУ дроны и ракеты "Фламинго", оказалась связана с людьми, проходящими по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает издание "Слидство.Инфо" со ссылкой на совладельца Fire Point Дениса Штилермана (который, по данным СМИ, упоминается на плёнках по делу Миндича под прозвищем Электроник, хотя его голоса на них нет).

Штилерман рассказал, что его "личный банкир" – Михаил Цукерман, брат фигурировавшего на плёнках Александра Цукермана, партнёра Миндича, который уже объявлен в розыск по делу о коррупционных схемах в "Энергоатоме". При этом Штилерман утверждает, что не видел своего "банкира" с 2024 года.

Также, по словам совладельца Fire Point, в компании был трудоустроен администратором Игорь Фурсенко, который фигурирует в деле под позывным Рёшик (сейчас он арестован).

По словам Михаила Цукермана, Фурсенко занимался тем, что помогал семье Штилермана выехать из России (в связи с чем журналист Николов пишет, что Штилерман имел гражданство РФ).

По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Фурсенко мог быть причастен к финансовым операциям, связанным с легализацией отмытых денег в схемах вокруг "Энергоатома". В частности, в разговорах, записаных НАБУ, Фурсенко жалуется, что ему тяжело нести в руках 1,6 миллиона долларов США.

О том, что Фурсенко связан с производителем ракет "Фламинго", ранее сообщал депутат "Евросолидарнсти" Алексей Гончаренко.

Помимо сказанного, Штилерман подтвердил, что Fire Point фигурирует в расследовании НАБУ о завышении цен при закупке дронов для Госспецсвязи Украины.

Также в интервью другим СМИ Штилерман назвал себя главным конструктором ракет "Фламинго".

Журналист Николов, комментируя эту информацию, заявил, что "Фламинго" – это та самая ракета, которую Зеленский и Fire Point рекламировали нам с лета, что она будет лететь на 3000 километров с тонной взрывчатки и уничтожать российские заводы лучше "Томагавков".

"Но она не полетела, не стала серийной, с фронта доходят слухи, что это медленное говно, которое сбивают "Панцирями". А дронами разбить российские НПЗ до нужного нам уровня не удалось, потому что дроны несут мало взрывчатки и не могут нанести необходимый нам уровень разрушений на заводах. В итоге Путин уже не только погасил дефицит топлива в России, но и экспортирует его. Потому что нам нечем было добить те заводы", – пишет Николов.

Он также приводит слова журналиста Богдана Мирошниченко, который, со ссылкой на представителей Генштаба ВСУ, писал, что "Фламинго" – это "экспериментальное оружие, которое ещё не доказало свою эффективность".

Ранее СМИ писали о том, что фактический владелец Fire Point – близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, который сейчас проходит главным подозреваемым по делу "Энергоатома". Официально в Fire Point отрицают связи с Миндичем.

Напомним СБУ обратилась в НАБУ за делом Миндича для выявления возможных фактов госизмены и связей с РФ.

Ранее военные эксперты усомнились в успехе ракет "Фламинго", о которых написали западные СМИ.