Арестованный фигурант дела "Энергоатома" Игорь Фурсенко работает на предприятии, которое производит ракеты "Фламинго".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко.

"Прокурор САП во время заседания зачитала зафиксированный НАБУ разговор между Цукерманом (Шугармен на пленках) и Фурсенко (Рёшик на пленках), где Фурсенко рассказывал, что работает на предприятии ООО "Файерпоинт". Ранее представители компании отрицали связь с Миндичем", – написал он.

О том, что расследование по делу Тимура Миндича касается не только энергетики, но и оборонки, ранее сообщало НАБУ.

То, что этот аспект потенциально может стать следующим этапом наката НАБУ на Банковую, мы писали в отдельном материале.

Напомним, недавно Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракет "Фламинго", которая будет решена за счёт денег из бюджета.

