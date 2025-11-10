Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике некий Рёшик жаловался, что ему было сложно нести 1,6 млн долларов.

Соответствующий скриншот разговора публикует НАБУ.

"А как ты допер коробку?" – задал ему вопрос некий Шугармен (вероятно, один из братьев Цукерманов, которые, по данным народного депутата Ярослава Железняка, вели финансовую часть у соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича).

"Она с ручкой такая. Ну как ноут такой, просто упакованный. И все. Я ж Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6. Но 1,6 нести до картины такое себе удовольствие", – ответил Рёшик.

Напомним, сегодня детективы НАБУ пришли с обысками к ближайшему соратнику Зеленского Тимуру Миндичу.

Ранее НАБУ опубликовало первые пленки по делу Миндича, где шла речь о коррупционных схемах в "Энергоатоме".

Мы писали о том, что у Зеленского и в Минэнерго поддерживают расследование НАБУ о коррупции в энергетике.

О том, какие последствия для Зеленского будет иметь дело НАБУ о хищениях в энергетике, мы писали в отдельном материале.