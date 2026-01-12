Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинской делегации финализировать и передать для обсуждения с главой Белого дома Дональдом Трампом документ о гарантиях безопасности США.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что должен финализировать этот документ на личной встрече с Трампом, которую предлагалось провести на этой неделе. Согласия США пока не последовало.

Также пока точно неизвестна суть гарантий безопасности, которые готовы предоставить США. Представители Трампа на прошлой неделе не стали подписывать в Париже декларацию, в которой говорилось о размещении европейских войск в Украине после завершения войны.

Между тем война в Украине идет 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.