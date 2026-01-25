Одним из главных камней преткновения на переговорах в Абу-Даби стали западные гарантии безопасности для Украины "в любом послевоенном сценарии".

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

Издание напоминает, что ранее Европа планировала "небольшое присутствие войск" в Украине для мониторинга прекращения огня, чему США могли предоставить разведывательную и логистическую поддержку.

Однако, знакомый с деталями вчерашних встреч американский чиновник "отверг эти первоначальные обязательства перед Европой" и отметил, что наиболее важны американские гарантии безопасности.

"Усилия "Коалиции желающих" — это, конечно, хорошо. У них было пару вертолётов, пару солдат и какие-то гарантии тут и там, но если вы поговорите с украинцами, вы поймёте, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности", - заявил изданию чиновник США.

Напомним, что "коалиция желающих" была готова вводить войска в Украину только при наличии гарантий их поддержки со стороны США в случае атаки на них РФ.

Москва против присутствия любых войск НАТО на территории Украины категорически возражала и угрожала ударами по евроконтингенту. И, судя по повестке переговоров, изложенной Politico, Вашингтон также не дает согласия на продвигаемую европейцами и Киевом схему ввода войск.

Из слов источников газеты следует, что Штаты скорее готовы обсуждать свою первоначальную идею прямых гарантий Киеву, а не европейским войскам.

Но, как мы уже писали, такие американские гарантии (которые не предусматривают ввода войск) не устраивают Киев, поскольку не подразумевают прямого вступления США в войну с Россией в случае нового вторжения.

Также публикация фактически опровергает слова Зеленского, который в четверг заявлял, что договор о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном уже "готов" (то есть, утвержден всеми сторонами).

Как далее пишет Politico, на встрече также были "споры о том, какая часть украинской территории останется под контролем России после войны". В частности, тому, кто контролирует Запорожскую АЭС.

"Соглашение достигнуто не было, но Москва настаивает на том, чтобы Украина и Россия делили между собой электроэнергию, вырабатываемую этой электростанцией", - пишет издание.

Значительная часть переговоров была посвящена экономическим вопросам.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут извлечь из мира, например, план процветания Украины, а также некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки", - сказал еще один американский чиновник.

Новые переговоры пройдут в следующее воскресенье, 1 февраля, сообщает газета со ссылкой на официальных лиц. При этом как идут дискуссии по ключевому вопросу - выводу ВСУ из Донбасса - в статье ничего не говорится.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов согласиться на сделку по мирному урегулированию в Украине и что параметры возможных договоренностей сторонам уже известны, но журналистам он их не назвал.