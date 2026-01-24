Российский Белгород подвергся наиболее массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил губернатор областного центра Вячеслав Гладков, местные телеграм-каналы публикуют фото и видео последствий.

По словам Гладкова, город, предположительно, атаковали американскими системами залпового огня HIMARS. Предварительно, пострадавших нет, есть повреждения объектов энергетики.

"По нашей информации, самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймарсами", – заявил Гладков.

Ранее мы публиковали кадры падения уровня воды после того как ВСУ нанесли удар по Белгородскому водохранилищу.

Война в Украине идёт 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. Разговор Путина и представителей Трампа продлился до ночи. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия противника продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Фёдоровки в Донецкой области.

