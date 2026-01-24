В Белгороде заявили о самом масштабном обстреле за время войны. Видео и фото
Российский Белгород подвергся наиболее массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщил губернатор областного центра Вячеслав Гладков, местные телеграм-каналы публикуют фото и видео последствий.
По словам Гладкова, город, предположительно, атаковали американскими системами залпового огня HIMARS. Предварительно, пострадавших нет, есть повреждения объектов энергетики.
"По нашей информации, самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймарсами", – заявил Гладков.
Ранее мы публиковали кадры падения уровня воды после того как ВСУ нанесли удар по Белгородскому водохранилищу.
Война в Украине идёт 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. Разговор Путина и представителей Трампа продлился до ночи. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия противника продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Фёдоровки в Донецкой области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.