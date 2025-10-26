Украинские военные нанесли новый удар по дамбе Белгородского водохранилища.

Кадры взрывов и последующего падения уровня воды публикуют местные телеграм-каналы.

Перед взрывами на записи слышны очереди из автоматического стрелкового оружия. Над бетонными плитами, уходящими к воде, происходит вспышка и поднимается дым.

По имеющимся сведениям, в результате сегодняшней атаки дамба дала течь. Публикуются фотографии с обмелевшими берегами водохранилища. Вместе с этим вода начинает прибывать в деревнях, находящихся ниже по течению. Там разливаются реки.

Напомним, накануне Белгородское водохранилище уже было атаковано. Россияне пишут, что удары наносились американскими ракетами HIMARS. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что если плотина разрушится, это приведет к затоплению ряда окрестных сел.

Война в Украине продолжается 1341-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 26 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.