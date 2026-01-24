Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы и заявил, что Будапешт будет блокировать выплаты Европейского Союза, направленные стране.

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, украинцы хотят прорваться в Евросоюз.

"Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель - получить финансирование и как можно скорее пробиться в Европейский союз. Как член Европейского союза, Венгрия имеет право сказать "нет". Наше патриотическое правительство ясно говорит "нет".Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей отправлялись в Украину, и мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну. Мы направляем ясный сигнал Брюсселю и Киеву: мы не будем платить", - написал Орбан.

Накануне премьер Венгрии сообщил, что Украина запросила $1,5 трлн от Евросоюза в течение следующих 10 лет. Он сравнил требования Киева с взрывом атомной бомбы. В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который поддержал бы присоединение Украины к ЕС, пообещал Орбан.

Ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии произошёл конфликт.