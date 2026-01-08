"Коалиция желающих" сделала "новый шаг к конфликту с Россией".

Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Х, раскритиковав вчерашние решения украинских союзников в Париже.

"Вчера в Париже Коалиция желающих внесла очередное предложение, которое приближает Европу к прямой конфронтации с Россией. Стремясь создать военное присутствие в Украине, страны Западной Европы создают риск прямой войны с Россией. Венгрия останется в стороне. Мы поддерживаем мирные переговоры, в том числе переговоры на самом высоком уровне между США и Россией, и решительно отвергаем этот последний шаг к войне", – написал Сийярто.

Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что падение Украины будет катастрофой для Венгрии.

