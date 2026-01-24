В Германии больше не намерены хранить золото в Соединенных Штатах.

Об этом пишет The Guardian, со ссылкой на немецких экономистов.

По данным издания, ФРГ обладает вторыми в мире запасами золота, после США, из которых 1236 тонн (~164 млрд. евро) хранятся в Нью-Йорке.

Ранее, вопрос золота был популярным у правой партии "Альтернатива для Германии", которая призывала к возвращению золота из патриотических соображений. Однако сейчас к нему призывают и экономисты.

"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, хранение такого количества золота в США представляется рискованным. В интересах большей стратегической независимости от США Бундесбанку было бы целесообразно рассмотреть вопрос о репатриации золота", - заявил Эмануэль Мёнх, один из экс-руководителей Федерального банка Германии.

За возврат золотых запасов из США выступает и Михаэль Йегер, глава Европейской ассоциации налогоплательщиков.

"Трамп непредсказуем и делает все, чтобы получить прибыль. Именно поэтому наше золото больше не в безопасности в хранилищах ФРС. Что произойдет, если провокация в Гренландии продолжится? Риск того, что немецкий Бундесбанк больше не сможет получить доступ к своему золоту, возрастает. Поэтому ему следует репатриировать свои резервы", - считает Йерег.

Ранее немецкие издания писали, что президент США Дональд Трамп представляет для Европы экзистенциальную угрозу, поскольку перестал воспринимать её как союзника и всё чаще действует как противник. Поэтому Европа должна бороться с империализмом Трампа.

Напомним, противостояние США и Европы обозначилось из-за претензий Вашингтона на Гренландию и пошлин.