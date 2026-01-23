Лидеры ЕС на закрытом саммите в Брюсселе фактически признали, что прежняя модель отношений с США больше не работает, и Европе придется действовать самостоятельно.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, обсуждение не вылилось в громкие решения, но его участники согласились с тем, что "произошел судьбоносный разрыв между старым порядком и новым - между тем, как Запад функционировал со времен Второй мировой войны, и тем, что ждет его впереди".

Поводом для обсуждения стали угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

"Это новая эпоха, в которой мы больше не будем на них полагаться. По крайней мере, в течение трех лет (имеются в виду оставшийся срок президентства Трампа - Ред.). Этот кризис вокруг Гренландии был тестом. Мы усвоили урок", - заявил Politico дипломат.

Один из источников назвал происходящее моментом Рубикона и шоковой терапией, подчеркнув, что возврата к прежнему статус-кво уже не будет.

"Это не может быть только энергетическая безопасность или только оборона, не может быть только экономическая мощь или торговая зависимость. Это должно быть всё и сразу", - сказал дипломат, упомянув в этом контексте и вопрос Украины.

Однако не все лидеры ЕС согласны с такой позицией. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время видеообращения заявил о необходимости смены руководства Евросоюза, которое, как он считает, и виновато в разразившемся на континенте кризисе.

"Мы можем выйти из глубокого кризиса, в котором оказался ЕС, только с новым руководством и новыми идеями. Нас превосходят по трем моментам. Мы не можем конкурировать с Китаем или странами глобального Юга из-за завышенных климатических целей. Мы не можем справиться с нелегальной миграцией, в которой президент США Дональд Трамп с его бескомпромиссной позицией по этому вопросу должен быть нашим образцом для подражания. И у нас нет смелости выразить собственное мнение по фундаментальным вопросам внешней политики. Нынешнее руководство ЕС не дает ответа ни на один из этих критических вызовов", - сказал словацкий премьер.

Отдельно он раскритиковал лидеров ЕС за то, что с ними не встречаются ключевые мировые игроки.

"Мы не можем допустить, чтобы в руководстве ЕС были люди, с которыми решающие мировые игроки не встречаются и не ведут конструктивных дискуссий. Если госсекретарь США Марко Рубио неоднократно отказывается встречаться с Каей Каллас, спорить с которой неконструктивно, то какой от этого толк?" - задал риторический вопрос Фицо.

Ранее политолог Роберт Каган писал о масштабном сломе привычного мироустройства, в котором большую роль играют США.

А немецкий журнал Der Spiegel назвал политику Вашингтона империализмом и описал, как Европе следует противостоять ей