Президент США Дональд Трамп заявил, что с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он уже сформировал рамки будущей сделки по Гренландии, а потому он не будет вводить пошлины против европейских стран.

Об этом американский лидер написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Согласна ли на эти параметры Дания и знает ли она вообще о них Трамп не уточнил.

"Основываясь на очень продуктивной встрече, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали рамки будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет закончено, будет отличным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Ведутся дополнительные обсуждения в отношении Золотого купола, поскольку он относится к Гренландии. Дополнительная информация будет предоставлена по мере продвижения обсуждений. Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф и многие другие, по мере необходимости, будут отвечать за переговоры - они будут отчитываться непосредственно передо мной", - написал Трамп.

Напомним, сегодня, выступая в Давосе, Трамп заявил, что немедленно начнет переговоры о приобретении Гренландии и заверил, что США не будут применять силу для захвата острова.

Между тем западные СМИ пишут, что некоторые лидеры европейских стран, пытаясь угодить Трампу, могут поддержать передачу Гренландии США.