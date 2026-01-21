Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер назвал американского президента Дональда Трампа "очень голодной гусеницей".

Об этом он заявил, комментируя угрозы американского лидера в отношении Гренландии.

При этом Барт де Вевер призвал Европу готовиться к отпору США.

"Хватит! Европа должна дать отпор "голодной гусенице" Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными", — сказал министр.

Тем временем Европарламент отложил на неопределенное время голосование по ратификации торгового соглашения с США в ответ на тарифные угрозы Трампа из-за Гренландии, сообщает Euronews.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что страна не изменит свою позицию по Гренландии под угрозой американских пошлин.

О сегодняшних заявлениях Трампа в Давосе по Гренландии, критике Европы и Украине мы писали в отдельном материале.

