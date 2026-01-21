Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что захват Гренландии американцами будет менее законным, чем претензии Москвы на территории Украины, поскольку Россия возвращает себе свои земли, веками входившие в ее состав.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались её несколько раз купить", - написал политик.

Также он считает, что Европа попытается заключить с президентом США Дональдом Трампом соглашение, по которому тот получит полный доступ к Гренландии в военном и экономическом отношении, но формальный суверенитет над островом останется у Дании.

"Тут расклад в целом понятен. Трусливые европейские петушки, наглотавшись от страха транквилизаторов, будут убеждать напористого дядьку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства. Делайте, мол, дяденька, что хотите: берите островок в бессрочное безвозмездное пользование, разрабатывайте там бесплатно полезные ископаемые, стройте военные базы, аэродромы, ракетные шахты и любые иные объекты для тотального контроля", - обрисовал перспективы Медведев.

По его мнению, Трампу "нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями".

При этом с точки зрения Медведева ценой захвата Гренландии может стать ликвидация НАТО.

Между тем сам Трамп заявил, что хочет Гренландию, чтобы сбивать ракеты, как спички.

"Это очень важно для Соединенных Штатов. Мы строим "Золотой купол", который будет возвышаться над страной. Если кто-то захочет запустить ракеты, они будут сбивать их в воздухе, как спички. Знаете, Рональд Рейган хотел этого много-много лет назад. Он опередил свое время. Мы строим "Золотой купол", и наличие Гренландии делает его куда более эффективным", - сказал глава Белого дома.

На днях Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере сообщил, что, поскольку ему не дали Нобелевскую премию мира, он больше не считает себя обязанным думать только о мире и хочет завладеть Гренландией.

А вчера американский политолог Роберт Каган выпустил аналитическую статью о крушении старого мирового порядка и отказе США выполнять роль гаранта глобальной безопасности.