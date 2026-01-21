Военные планировщики Канады смоделировали сценарий гипотетического военного вторжения войск США и потенциальный ответ на него, который включает повстанческую борьбу, как в Афганистане.

Об этом сообщает издание The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Военные планировщики ожидают вторжения США с юга и захвата американскими войсками стратегических позиций Канады на суше и на море в течение недели, а возможно, и всего за два дня.

По их расчетам, Канада не располагает достаточным количеством военнослужащих и современным оборудованием для отражения обычной американской атаки. Поэтому военные планируют вести нетрадиционную войну, в которой небольшие группы нерегулярных военных или вооруженных гражданских лиц будут прибегать к засадам, диверсиям, применению беспилотников или тактике внезапных нападений.

Это первый случай за столетие, когда канадские вооруженные силы создали модель американского нападения. Хотя источники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп вряд ли отдаст приказ о вторжении в Канаду.

Напомним, вчера Трамп опубликовал в соцсети картинки с Гренландией и Канадой в составе США.

На фоне таких действий и новостей о Венесуэле и Гренландии власти Канады опасаются, что страна может стать следующей целью президента США.