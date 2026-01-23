США вышли из Всемирной организации здравоохранения, не оплатив долг в 260 миллионов долларов.

Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на вчерашнее заявление Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В ведомстве сообщили, что финансирование ВОЗ Вашингтоном прекращено, а американские сотрудники организации отозваны из всех офисов и штаб-квартиры. США также прекратили свое участие в руководящих органах и рабочих группах, спонсируемых ВОЗ.

Процедура выхода США из ВОЗ заняла год. О выходе из организации президент США Дональд Трамп подписал указ в первый день своего второго срока, обвинив организацию в неэффективном управлении пандемией COVID-19, неспособности провести реформы и отсутствии независимости от "ненадлежащего политического влияния".

При этом в резолюции американского конгресса 1948 года говорится, что для выхода из организации нужно погасить все задолженности. Однако высокопоставленный чиновник Минздрава США заявил, что в американском законе такого требования нет.

По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США составляет около 260 миллионов долларов.

США были главным спонсором организации. В 2022 году они внесли в ее казну 1,3 миллиарда долларов. Вклад страны составлял около 18% от общего финансирования организации.

На фоне выхода США к середине 2026 года ВОЗ сократит около четверти своих сотрудников.

Год назад Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Также в Белом доме заявляли о пересмотре участия США в ЮНЕСКО.