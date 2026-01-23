США вышли из ВОЗ и не заплатили организации миллионный долг
США вышли из Всемирной организации здравоохранения, не оплатив долг в 260 миллионов долларов.
Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на вчерашнее заявление Министерства здравоохранения и социальных служб США.
В ведомстве сообщили, что финансирование ВОЗ Вашингтоном прекращено, а американские сотрудники организации отозваны из всех офисов и штаб-квартиры. США также прекратили свое участие в руководящих органах и рабочих группах, спонсируемых ВОЗ.
Процедура выхода США из ВОЗ заняла год. О выходе из организации президент США Дональд Трамп подписал указ в первый день своего второго срока, обвинив организацию в неэффективном управлении пандемией COVID-19, неспособности провести реформы и отсутствии независимости от "ненадлежащего политического влияния".
При этом в резолюции американского конгресса 1948 года говорится, что для выхода из организации нужно погасить все задолженности. Однако высокопоставленный чиновник Минздрава США заявил, что в американском законе такого требования нет.
По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США составляет около 260 миллионов долларов.
США были главным спонсором организации. В 2022 году они внесли в ее казну 1,3 миллиарда долларов. Вклад страны составлял около 18% от общего финансирования организации.
На фоне выхода США к середине 2026 года ВОЗ сократит около четверти своих сотрудников.
Год назад Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.
Также в Белом доме заявляли о пересмотре участия США в ЮНЕСКО.