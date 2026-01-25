Украина "ни при каких обстоятельствах" не отдаст свою территорию РФ, поэтому нужно искать компромисс.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

"Моя позиция по поводу наших территорий неизменна", - подчеркнул президент Украины.

Среди прочего Зеленский заявил, что в урегулировании российско-украинской войны "очень много проблемных вопросов", но после переговоров стало меньше "проблемных моментов". И отдельно призвал к компромиссу Соединённые Штаты.

"Обсуждаются 20-пунктный план и проблемные вопросы. Проблемных вопросов было очень много. Их стало меньше. И уже достаточно долгое время Россия хочет сделать всё, чтобы Украины не было на востоке нашего государства. Причина понятна – они ставили это как цель. И поэтому абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели. На фронте они пока что этого сделать не могут. Наша позиция по нашей территории и территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторяться не будет. Все знают нашу позицию. Мы воюем за своё государство, за своё. Мы не воюем за территорию чужой страны. Поэтому, я думаю, какие могут быть вопросы к нам. Да, это две разные принципиальные позиции – украинская и российская. Американцы пытаются найти компромисс. Мы идём на то, что мы общаемся в трёхстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона тоже", – сказал Зеленский.

Отметим, что, по данным The New York Times, США и Украина на переговорах в ОАЭ обсуждали размещение войск из нейтральных стран на Донбассе.

Напомним, Россия требует вывода ВСУ из оставшейся части Донецкой области. Российские СМИ уже писали, что одна из тем переговоров - создание буферных зон.

